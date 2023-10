Reprodução Livro ‘As três caixas’ reúne no enredo amor, escolhas e sonhos

Escrito ao longo de três anos, durante as férias do trabalho, o romance ‘As três Caixas’ (Editora Novos Ases), da paulistana Claudia Marangon, foi publicado em agosto desse ano. A obra conta a história de Carol, uma menina sonhadora que, com seu coração partido, vai em busca de seus objetivos.

O livro nos traz ensinamento de que, por vezes, as coisas podem não acontecer como esperamos. Entretanto, em algum momento, a exemplo da protagonista da obra, a vida se confunde com a realidade e pode acontecer de nos sentirmos entre ficção (ou nossa imaginação) e o mundo real.

‘As três Caixas’ tem voltas, idas e vindas que, por vezes, nos trazem a dúvida de estar na mente de Carol ou se realmente o que as páginas narram acontece na vida da garota. É como um mergulhar na vida de alguém e experimentar a bagunça que a vida nos proporciona.

Claudia, a autora da obra, começou a trabalhar cedo, mas sempre teve vontade escrever um livro e nunca deixou esse desejo se apagar. “Estou muito feliz em realizar esse sonho. E é muito significativo publicar um livro, quando meus familiares tiveram pouco estudo, eu sinto como se eu tivesse transformado a vida para próximas gerações”, conta a autora.



