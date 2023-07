Reprodução Livro reúne, em nova edição, textos integrais de Machado de Assis

Machado de Assis é, sem dúvidas, um dos principais escritores brasileiros. Dono de

uma ironia “machadiana”, seus romances foram traduzidos para diversos idiomas e sua obra ainda reverbera no cenário literário, para delírio do dos leitores fieis, com novas edições.

Cronista nato, Machado escreveu textos entre 1884 e 1891 no jornal Gazeta de Notícias, que foram publicados em formato de livro originalmente em 1896. “Várias Histórias” (Editora Via leitura) ganha nova edição com texto integral e nota de rodapé com os termos não usuais.

O livro reúne 16 textos, entre eles: “A Cartomante”, talvez seu mais conhecido conto, “Mariana”, “Viver”, que traz uma escrita voltada ao fantástico, “A causa secreta”, “Adão e Eva”, “Um Homem célebre”, que foi publicado 1883, mas que integrou o livro original.

Machado de Assis ocupou por mais de dez anos a presidência da Academia Brasileira de Letras (ABL) e sua cadeira foi a de número 23. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo.

Além de “Várias Histórias”, a editora Via Leitura lançou, também, o romance “Casa

Velha”, única narrativa não publicada em forma de livro enquanto o autor era vivo.

Lançada primeiramente como folhetim entre 1885 e 1886 pela Revista Carioca, a obra que é um retrato dos traços da primeira fase literária do autor, permaneceu no esquecimento durante décadas até ser resgatada, em 1943, por críticos literários e pesquisadores.

