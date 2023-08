Reprodução Primeiro romance de Clarice Lispector ganha edição com os originais

Clarice Lispector estreou na literatura em 1943 aos 23 anos com o romance “Perto do coração selvagem” que, na época, foi imediatamente aclamado pela crítica. Feito esse que se repetiria muitas outras vezes na carreida da autora. A obra em questão ganha uma edição especial pela Editora Rocco com capa dura e sobrecapa de papel vegetal além de imagens dos datiloscritos originais produzidos por Clarice.

A narrativa passeia por diferentes tempos da existência da protagonista Joana, uma mulher questionadora que, desde a infância, passada com o pai, até a idade adulta, marcada pela rotina e as surpresas nem sempre boas do casamento. A mudança para a casa da tia, os estudos em um internato, e as descobertas da paixão também fazem parte do percurso da personagem, que está sempre ávida por mergulhar no instante e sair dele reinventada.

A edição ainda conta com quatro novos textos sobre a obra, assinados por Evandro Nascimento, Faustino Teixeira, Marília Librandi e Maria Clara Bingemer. “A personagem Joana, como outras na obra de Clarice, é alguém que está sempre rompendo limites. É alguém cuja essência não pode ser fixada ou enquadrada, mas vem definida por um permanente ‘tornar-se’, ressalta Faustino em seu ensaio.

Clarice Lispector estabeleceu-se como uma das maiores escritoras de língua portuguesa de todos os tempos. Recusou rótulos e enquadramentos em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade em seus temas e a prospecção do próprio interior, produzindo uma obra de excelência incontestável e de estilo inimitável.

