Reprodução Texto de 'Molière' é revivido em peça sob o ponto de vista da mulher

O patriarcado parece um assunto distante e já resolvido, mas quando assistimos peças cujo texto foi escrito em 1662 conseguimos enxergar claramente comportamentos e pensamentos ainda vigentes em pleno 2023.

A peça “Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado” (Grupo Lunar de Teatro) reescreve o clássico de ‘Molière’ que conta a história de Arnolfo, um quarentão machista, que adota Inês, uma garota de 4 anos para criá-la – ou moldá-la – do jeito que ele acha que uma esposa deve ser. Tudo isso para evitar que não seja feito com ele o que ele faz ou adoraria fazer com o marido das mulheres bonitas e inteligentes: pôr-lhes um chifre.

Na adaptação, idealizada por Suzana Muniz e Mau Machado (que estão no elenco) o foco é na personagem principal, Inês, e no corpo de mulheres, que se alternam entre um tom irônico e de companheirismo em relação à protagonista. “Infelizmente, como vimos recentemente nos noticiários, o homem ainda usa seu poder na sociedade para obrigar meninas a se casarem ou mesmo para tentar moldar mulheres, limitando sua liberdade. E isso não acontece só em culturas distantes, mas também num Brasil bem próximo do que vivemos nas grandes metrópoles”, conta Suzana que também faz a direção do espetáculo.

A peça traz elementos folclóricos, com um figurino lindo e primoroso e com clara referência à comédia dell’arte e conta com um coro cênico (com direção musical de mau Machado) que canta e toca as canções ao vivo durante a história. As trocas de figurinos também são realizadas em cima do placo.

Um dos pontos altos da peça é a representação da fogueira, onde antigamente se queimavam as mulheres consideradas “bruxas”. É a libertação da personagem para as amarras do patriarcado.

O elenco conta com os atores Ana Clara Fischer, Angelina Miranda, Mau Machado, Pamella Bravo, Silvio Eduardo, Suzana Muniz, Tom Freire e Vitor Ugo está em cartaz no teatro Itália, em São Paulo, até o fim de agosto.

