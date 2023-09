Divulgação Galera Record celebra 15 anos com lançamento de antologia

Responsável pela publicação da obra de Colleen Hoover, a autora que mais vende livro no Brasil na atualidade, e de nomes como Cassandra Clare e Holly Black, atrações da Bienal do Livro do Rio 2023 no primeiro fim de semana, a Galera Record celebra 15 anos junto aos seus leitores na sexta (8), às 19h, em noite de autógrafos da antologia “Finalmente 15”, organizada pela editora-executiva Rafaella Machado. Dez dos quinze autores participantes estarão presentes no espaço dos expositores para conversa com o público e autografar o livro. Também estará à venda o planner literário comemorativo e as novas edições de três coleções que marcaram época nestes quinze anos: Fallen, de Lauren Kate, Diários do vampiro, de L.J. Smith, e Feios, de Scott Westerfeld.

A Galera Record é atualmente o maior selo jovem do país e líder em no segmento de fantasia. Tornou-se, em 2022, a primeira editora do Brasil a conquistar o selo de verificação do TikTok por conta de sua capacidade de engajamento e de seus autores, entre os quais Colleen Hoover, maior fenômeno da literatura na atualidade. No TikTok, os vídeos marcados com #colleenhoover registravam em março deste ano 3 bilhões de visualizações e, no GoodReads, rede social de leitores, ela só perde em número de seguidores para Bill Gates e Stephan King.

Ao longo desses quinze anos, a Galera construiu uma relação de tanta cumplicidade com os leitores que alguns começaram a chama-la simplesmente de Gal. Não são raros os atuais colaboradores e autores que cresceram lendo obras como Dois garotos se beijando, de David Levithan, primeiro livro YA do Brasil com representatividade LGBTQIAP+ quando a sigla tinha apenas três letrinhas.

A Galera Record também foi a primeira editora a emplacar livros YA de protagonismo lésbico e trans entre os 20 mais vendidos da Veja, respectivamente O amor não é óbvio, da autora baiana Elayne Baeta, e Garotos do cemitério, do norte-americano Aiden Thomas. A editora inovou ao publicar o primeiro livro com linguagem neutra, o segundo livro de Aiden Thomas, O desafio dos semideuses.

Entre os profissionais do mercado editorial que cresceram lendo os livros da Galera estão as ilustradoras Isadora Zeferino, que assina o projeto do box Castelo animado, as capas das edições exclusivas dos livros de Roald Dahl e a nova edição de O diário da princesa, e Paula Cruz, responsável pela identidade visual do planner comemorativo da Galera Record.

