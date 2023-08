Reprodução Livro de Joe Vitale revela 5 passos para atrair riqueza e prosperidade

A maior parte das pessoas trabalha duro, se esforça para ter dinheiro, uma boa

carreira, amor e sucesso, mas nem sempre sente que alcançou o que

desejava. Você é uma dessas pessoas? Então, saiba que para o guru espiritual

Joe Vitale, o sucesso não depende daquilo que você faz – mas sim daquilo

que você é. Em ‘O Fator de Atração’, lançamento da editora Cultrix, Vitale

mostra como conquistar riqueza, amor, prosperidade e o que mais você

almejar, com passos simples para desenvolver e exercitar.

Ele combina técnicas tradicionais de autodescoberta espiritual com princípios

comprovados de marketing para criar um livro único no gênero, que nos ensina

a levar uma vida feliz tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Com senso

de humor e palavras sinceras de encorajamento e exemplos reais, Joe Vitale,

que já foi sem-teto antes de se tornar um orador de raro talento, mostra como é

fácil mudar as condições de vida em cinco passos práticos. “Se você quiser

que o mundo seja mais feliz, mais saudável e mais próspero, comece

contribuindo com a presença de uma pessoa feliz, saudável e próspera: você”,

diz Vitale.

‘O Fator de Atração’, cuja primeira versão escrita por Vitale chamava-se

Marketing Espiritual, traz a exemplos pessoais e exercícios práticos, além de

um teste de QI para diagnosticar qual seu poder de atração para conquistar o

que você deseja e também mostra como descobrir o seu QI da prosperidade.

Joe dedica um capítulo especial para detalhar como você pode atrair dinheiro e

demonstra como eliminar a negatividade, ensina ainda como escolher um

desafio que valha mesmo a pena e como descobrir o que você realmente quer

(nem sempre é tão óbvio quanto imaginamos).

Independente da busca individual que cada um, este livro ensina a conhecer

nosso verdadeiro potencial e compreender como receber o que já é nosso por

direito.

Para pautas e demais sugestões: colunaquartacapa@gmail.com