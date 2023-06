Reprodução Rita Lee: Outra Biografia narra a luta da cantora contra o câncer

Lançado no dia de Santa Rita de Cássia, Rita Lee: Outra Biografia (editora Globo) narra os últimos três anos da roqueira que, enquanto o mundo passava por uma pandemia, foi diagnosticada com câncer no pulmão. Rita escreveu o livro enquanto fazia o tratamento da doença.

Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, Rita Lee não poupa detalhes de seu tratamento. Fala também da rotina, dos avisos do Universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou. "(...) quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, comentou Rita durante o anúncio do lançamento do livro no início do ano.

Além do livro, a Globo estreia “Rita Lee: Outra Autobiografia - O Podcast". A nova série em áudio é um projeto companion, formato já popular no mercado americano que traz conteúdos inéditos e complementares ao universo e às passagens da vida da cantora mencionadas no livro. Com entrevistados e histórias inéditas, o podcast é construído a partir de uma escuta sensível de personagens que habitam a autobiografia. O novo título terá cinco episódios liderados pela apresentadora Astrid Fontenelle e por Guilherme Samora, jornalista e editor. Desenvolvido em parceria com a Globo Livros, o título terá publicações semanais às segundas-feiras. Disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio, é produzido pela Trovão Mídia.

