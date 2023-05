ACERVO CPFL Estudo sobre o cenário do “Poliamor” vira livro cheio de paradigmas

A transformação da sociedade é marcada pela quebra de paradigmas que atribuem a certos comportamentos, sejam eles sexuais ou amorosos, a ideia de “pecado”, “erro”, “patologia” e “desvio”. A monogamia é uma dessas normas que tem sido mais questionadas nos últimos anos, de modo que muitas pessoas e casais têm optado por relacionamentos sem exclusividade afetiva e/ou sexual. O livro “Infinitos Amores: Um estudo Antropológico sobre o Poliamor” (Editora Telha) mostra como, de 2004 para cá, passamos a olhar com menos estranheza e maior naturalidade para essa forma de vivenciar “afetos plurais”.

“Poliamor” é uma palavra que se refere à possibilidade de estabelecer relações afetivas e sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo com a concordância de todos os envolvidos. “Infinitos Amores: Um estudo Antropológico sobre o Poliamor” tem como objetivo analisar as ideias e as práticasamorosas, sexuais e de gênero de poliamoristas brasileiros.

Em fevereiro de 2012, o registro de uma “união poliafetiva” ganhou as manchetes e as mídias sociais no Brasil. Esse episódio trouxe à tona uma discussão sobre formas de se relacionar que já circulavam e que eram debatidas no país, ainda que timidamente, desde 2004. A partir da visibilidade gerada, houve mudanças nas discussões sobre a temática, ampliando-se questionamentos referentes à opressões de gênero, de raça e sociais em relações não-monogâmicas.

A obra pode – e deve – ser considerada um estudo de vanguarda desse cenário que eclodiu especialmente a partir de 2012, uma vez que analisa as publicações sobre poliamor desde muito antes e fornece a possibilidade de uma reflexão profunda sobre as práticas amorosas vigentes na sociedade. A obra, longe de defender um modelo de relação, oferece uma visão mais profunda sobre outras maneiras de se relacionar e demonstra como o significado do termo poliamor está em movimento, sendo permanentemente disputado e ressignificado.

“Infinitos Amores: Um estudo Antropológico sobre o Poliamor” é uma obra que já

nasce clássica dentro dos estudos antropológicos contemporâneos.

