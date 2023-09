Reprodução Web Jake Leal

Após uma temporada de três meses na Europa, Jake Leal retorna ao Brasil com muitas experiências e histórias em sua bagagem. A influencer e colunista de turismo elegeu a Calabria como melhor destino da Itália. A Calábria, localizada no Sul da Itália, encantou a influencer de tal forma que fez pedir bis.

"Eu conheci a Calábria através da Ana Patrícia. Ela é brasileira, e mora na Itália há 28 anos, ela tem o blog Viajando para Itália, onde dá dicas e consultorias de roteiros para turistas conhecerem a Itália em geral. Como ela mora na região da Calábria, eu decidi vir conhecer e me surpreendi. Tive a oportunidade de fazer uma imersão na cultura italiana.", começa contando a influencer.

"Conheci Tropeia, a maior cidade turística da Calábria, que ganhou o Prêmio Piu Borgo mais lindo em 2021. Além disso conheci vários Borgos, cada um com a sua peculiaridade, todos tem algo único pra oferecer, experiências que vão desde banhas nas águas termais de zolfo e banho de fago, na região de Guardia Piemontese; a cavalgadas, esportes aquáticas e respirar o ar mais puro da Europa na região do Parque de Sila.

Nunca me senti tão amada e bem recepcionada como me senti aqui na Calábria. Tudo aqui é acolhedor, tem muito amor", diz Jake Leal.

A colunista de viagens tem rodado o mundo a trabalho, para produzir conteúdo para seu mais novo projeto, JakStar around the world, que será lançado em breve em uma plataforma de streaming. Os episódios serão gravados em diferentes países, mostrando um pouco da cultura e experiências em cada um deles. Jake gostou tanto da recepção dos Europeus que nem desembarcou no Brasil ainda e já planeja a volta.

Mas, o retorno será por mais tempo, já que ela tem planos para estudar fora do Brasil. "Eu vim pra cá, estou passando três meses aqui na Europa, logo eu volto para o Brasil e depois venho de novo com visto de estudante", antecipou JakStar.