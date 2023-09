A atriz e cantora, Manu Gavassi recebeu recentemente um convite super inusitado que a deixou bem empolgada. Manu esteve presente no podcast 'Forbes Talks', que foi transmitido no Youtube, o CEO da renomada revista, Antonio Camarotti, disparou um convite inédito para a ex-BBB.



Ao vivo, o Publisher surpreendeu a atriz com o convite para cuidar da parte visual do Forbes Under30. Ele citou que Manu e a Forbes tem muito em comum em relação a visão artística e expressão visual, o convite foi feito durante o bate-papo super descontraído entre ambos. “Gente, isso aqui não tá combinado, não tá programado, ela pode me odiar pelo que eu vou fazer, mas não custa fazer isso ao vivo. Manu, você falou que você fez uma produção na Califórnia, ali na raça... Está claro pra mim que a gente comunga de muitas coisas, principalmente na parte visual e artística. Você está oficialmente convidada pra fazer toda a parte visual de curadoria do Forbes Under30 2023. Como eles vão fotografar, que roupa eles vão usar, você que decide. Depois a gente combina a parte financeira da coisa, mas o convite está feito", disparou Camarotti.



Mesmo surpresa, Manu teve uma excelente reação ao convite recebido, sabemos que ainda deve ser discutido particularidades financeiras, mas pelo entusiasmo da atriz, com certeza essa collab irá acontecer. Assista: