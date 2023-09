A ex-BBB e influenciadora digital, Larissa Santos marcou presença no segundo dia do festival The Town, no domingo (3). Surgiram rumores que a gata teria muito mais que flertado com um atleta famoso do vôlei.



Os boatos espalhados foi que ela ficou com o Bruninho do vôlei no festival. Exausta de ser relacionada com diversos affairs diante de qualquer ação que ela faça, a jovem foi até os stories do Instagram desabafar.



"Eu não fiquei com ninguém ontem, nem antes de ontem, nem semana passada, nem na outra, nem na outra... Nem há muito tempo. Com ninguém!", desabafou.



Antes do Bruninho do vôlei, o boato era com o cantor Lucas Lucco e parece que a ex-bbb está cansada dos boatos, viu? "É eu seguir ou interagir com alguém nas redes sociais que o povo acha que eu fiquei, que estou tendo algo"disse Larissa.