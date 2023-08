Ontem (28), a influenciadora cristã Bruna Lohaine se envolveu em uma confusão com seu ex-companheiro, Marcos Felipe Gomes. A serva de Deus, está sendo acusada pelo seu ex de traição.



Em um vídeo publicado por Marcos, ele disse em alto e bom tom que a jovem cristã estava vivendo um romance com outro. "[Ela] tá aqui na pousada junto com um cara me traindo. Ela tá lá dentro, o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro e sumiu. Vou mostrar para vocês a realidade. É isso que eu ganho", disse Marcos no vídeo exposto.

Em seguida, a influenciadora apareceu super abalada nas redes sociais e declarou que o casamento acabou. "Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar e passei por tudo quietinha. [...] Vocês pensavam que era um casamento perfeito porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Quando a mulher decide romper os cadeados, ela se torna traidora? Vagabunda? Saí de casa pelo comportamento dele. Simplesmente não aguentei mais e saí de casa, tudo tem um limite", disparou.



A influenciadora confessou que era vítima do comportamento tóxico e abusivo do seu ex-marido. "Ameaças, brigas, agressividade. Ele nunca chegou a me bater, mas foi agressivo, me ameaçou", disse ela.

Além disso, a jovem cristã garantiu que não traiu seu seu ex-esposo "Eu jamais iria pra lugar nenhum pra enganar, trair. Quando eu saí de casa, falei: 'Você sai ou eu saio'. Ele falou: 'Você sai.' [...] Eu saí de casa e não me arrependo. Só eu sei tudo que eu passei."



Bruna Lohaine disse que vai revelar mais detalhes sobre sua história com Marcos, "Mulher nenhuma merece aguentar tudo na vida. A gente tem que tentar salvar nosso casamento, mas engolir sapo, cobra e tudo que vem também não é necessário. [...] Eu não vou falar nada do que ele fez em consideração à família dele. [...] Eu tentei até onde eu consegui, mas chegou um momento que 'deu'. A mulher tenta, mas quando não dá já era. Eu tô num sentimento de ódio, raiva, decepção, tristeza. [...] Eu não ia falar mal dele, eu não ia [prejudicar] a imagem dele. [...] E ele fez o papelão que ele fez", desabafou a criadora de conteúdo.