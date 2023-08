Reprodução Web Amado Batista e Layza Bittencourt



No auge dos seus 72 anos, o cantor Amado Batista, estaria passando por uma intensa crise em seu relacionamento com a sua amada, Layza Bittencourt Felizardo, conhecida nas redes como Layza Bittencourt de apenas 24 anos. O relacionamento dos pombinhos veio a público em 2019.

Reprodução Web Layza Bittencourt



Layza começou a se relacionar com cantor sertanejo quando tinha 19 anos. Nos dias de hoje, a estudante cria conteúdo para o TikTok voltados ao humor e no Instagram publica vídeos de seu dia a dia. A jovem acumula mais de 9.000 seguidores nas redes. Mesmo namorando um ícone do sertanejo, a estudante prefere manter-se longe de seus holofotes.



O relacionamento de Amado com a estudante é mais discreto, sem muitas aparições. O último registro dos dois juntos, foi na festa de aniversário de 60 anos do cantor Leonardo, na famosa fazenda Talismã.



Segundo o colunista Matheus Baldi, o relacionamento de Layza com Amado começou a dar errado a partir do momento em que a jovem queria frequentar festas, mas o cantor se recusava, pois não estava em uma fase mais caseiro.



Ainda não se sabe ao certo o desfecho da relação, se ainda estão juntos, se estão separados. Até o presente momento nenhuma das partes veio a público esclarecer o status da relação.