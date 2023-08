Bella Campos e MC Cabelinho em Vai na Fé — Foto: Divulgação/Globo Bella Campos e MC Cabelinho em Vai na Fé — Foto: Divulgação/Globo

De acordo com a coluna Mariana Morais do EM OFF, Bella Campos tem demonstrado aos amigos mais íntimos que está bem chateada de incomodada com toda exposição envolvendo ela, MC Cabelinho e a suposta "ficante" antiga do cantor. A colunista revelou que Bella não pretende se pronunciar publicamente sobre o assunto, mas garantiu que seu relacionamento com MC Cabelinho ainda está de pé.



Pelo que parece os conflitos entre o casal não é de agora. A colunista também descobriu que o casal já estava passando por uma crise nos bastidores da novela 'Vai na Fé', pois, o cantor estava sentindo muito ciúmes das cenas de namoro que a atriz precisava gravar com Matheus Abreu, que deu vida ao personagem Eduardo.



Mesmo diante deste desconforto para o casal, eles superaram e seguiram firme com a relação. Mas, no último final de semana, a influenciadora Dudah Mehdefef, garantiu nas redes sociais que Victor Hugo (MC Cabelinho) teve uma relação com ela em um hotel e que lá ele confidenciou para ela que não estava mais junto com Bella Campos. Eita! Será que Bella e MC Cabelinho vão superar essa forte crise dessa vez?