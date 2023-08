Reprodução Instagram Alok

Amanhã (25), o dono das luzes e projeções mais famosas do país irá se apresentar na tradicional festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, considerada uma das maiores festas do genero country da América Latina, que acontece anualmente na região norte de São Paulo.

Pela segunda vez consecutiva, Alok por meio de seus instituto irá doar o valor integral de seu cachê para o evento, em prol do Hospital do amor, que é reconhecido nacionalmente no tratamento pediátrico oncológico, que atua no segmento desde 1962.

Com três anos de vida, o Instituto Alok já apoiou outros centros médicos como o Hospital da FAP (Fundação Assistencial da Paraíba), referência no tratamento do câncer no interior do Estado, o GRAAC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, o Hospital Padre Tiago, em Jataí (Goiás) e o Centro de Parto Humanizado da Mansão do Caminho, na Bahia.

“Contribuir com a felicidade de quem precisa é o que traz sentido à minha existência. Estou muito feliz em poder ajudar de alguma forma a luta diária de crianças e adultos pela vida. Que possam seguir com um sorriso no rosto e com a convicção de que há esperança na cura”, disse Alok.

Além de Alok, se apresentarão outros grandes nomes da música brasileira na Festa do Peão de Barretos, como Ana Castela e a dupla Matheus & Kauan. O valor do cachê não foi revelado, mas acreditamos que seja um valor bem expressivo, tendo em vista o tamanho do artista que Alok é.