Kevin O Chris, cantor, compositor e produtor de funk carioca, está deixando sua marca no cenário musical global, liderando as paradas do Spotify tanto no Brasil quanto internacionalmente. Atualmente, o artista é o único brasileiro a emplacar duas músicas simultâneas no TOP 100 Global da plataforma de música.



“Não tem como explicar a gratidão a Deus que eu tô sentindo, esse ano muita coisa braba vem acontecendo na minha vida e fico felizão de chegar tão longe com o funk.” explica, Kevin.

O single "Tá Ok", parceria com Dennis, tem sido um dos maiores sucessos do artista. Com mais de 135 milhões de plays, a faixa atingiu posição na 35a colocação do Top Global. No mercado brasileiro, a canção permaneceu durante dois meses no topo da plataforma e recebeu disco de ouro. Atualmente, alcança o 3o lugar no Top Brasil.



Outro destaque é seu mais novo hit "Faz um Vuk Vuk (Teto Espelhado)", o single que abre os lançamentos do próximo álbum "Tamborzão Raiz vol.2". Com sua sonoridade única, que resgata a batida do funk raiz, a música já acumula mais de 15 milhões de reproduções no Spotify e assegura a 49a posição no Top Global. Além disso, com menos de um mês de lançamento, a faixa já ocupa o 1o lugar no ranking nacional.



“Vuk Vuk chegou marcando o primeiro lançamento do Tamborzão Raiz Vol 2 e já tá estourado. É um som que eu escrevi, produzi e acreditei desde que ficou pronto no estúdio. As outras faixas do EP também prometem e vem no pique do 130 BPM, a galera vai pirar.” comenta.

Kevin também marca presença no TOP 50 Brasil com a faixa “Papin”. O single em parceria com MC Caja, já acumula mais de 66 milhões de reproduções, garantindo lugar na 35° posição do ranking nacional, solidificando ainda mais a posição do cantor como um dos maiores hitmakers do cenário.



“O funk está crescendo de uma maneira absurda, somos muito somando para esse movimento chegar no topo do mundo, muitos sons brabos, muito artista talentoso e eu fico amarradão de ver que venho representando o nosso funk raiz, com esse meu projeto que resgata o tamborzão relíquia. A gente vai fazer história, já estamos fazendo, esquece!”, completa.



O artista lançou nesta sexta-feira (11) o álbum “Tamborzão Raiz vol.2”. A produção, que chega em todas as plataformas e traz um videoclipe para o hit "Faz Um Vuk Vuk (Teto Espelhado), mostra uma evolução da sonoridade apresentada no primeiro volume e promete levar o funk carioca a novos patamares ao explorar o ritmo pulsante e contagiante do 130 BPM.