Dono dos maiores hits da geração Z, Pedro Sampaio foi ao podcast da proprietária do maior humor ácido do país, Blogueirinha. No episódio de 'De Frente com Blogueirinha' , o DJ fez altas revelações.



O namorado de Henrique, não economizou nas palavras ao ser questionado por 'Blogueirinha' sobre as bocas que o DJ beijou. "Já ficou com outras meninas famosas, né? Com a Luisa Sonza ? Com a Gkay e com a Pabllo ?" O DJ que é cheio de personalidade confirmou todas ficadas questionadas pela host, e afirmou que a ficada com Pabllo, foi a "ficada bissexual".





Bissexualidade

Reprodução Web Pedro Sampaio e Henrique Meinke



O DJ assumiu ser bisseuxal em março deste ano durante sua apresentação no festival LollaPalooza. Os rumores sobre Pedro ser bissexual já existia devido aos flagras e acontecimentos que houveram meses antes dele se assumir.



Atualmente, ele tem um relacionamento sério com o modelo e atleta Henrique Meinke. O DJ revelou que conheceu o jovem através do Instagram e que seu primeiro encontro com ele foi em sua casa.