O primeiro álbum da carreira musical de Cleo já tem nome, data de lançamento e participações especiais confirmadas. A artista é a capa do mês da Elle View, edição digital da Elle Brasil, e revelou na publicação detalhes do seu projeto musical. Com o nome de “Darkpop”, o álbum será lançado em 22 de setembro com as participações de Johnny Hooker, King, Azzy e Karol Conká, as duas últimas artistas dividem os vocais com Cleo na faixa “Tormento”, single já lançado.

Outra música que também já é conhecida pelo público é “Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar”. Lançada no final de 2022, o clipe do single conta a história de uma mulher a caminho de seu julgamento após ter sido acusada de infringir regras morais da sociedade patriarcal por meio de seus posicionamentos públicos. Após a sentença estabelecida, como punição perpétua tem suas lágrimas coletadas para servir de alimento à sociedade.

Divulgação Cleo durante gravação do clipe de “Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar”, faixa é um dos singles do álbum

O vídeo mostra, ainda, a artista lidando com os comentários disseminados entre a imprensa e público com as fakes news que envolveram sua família durante a sua adolescência. Na entrevista para a Elle, a cantora reconstitui os passos da fake news disseminada em 1998, explica como os boatos impactaram sua vida e fala da importância do projeto de lei que tramita na Câmara definindo o que é fake news e regulamenta punições para os autores de informações falsas.

Em “Darkpop”, Cleo propõe uma reflexão sobre relações abusivas, amor-próprio e fala da descoberta de uma força interna que pode nos fazer enxergar outras perspectivas em situações difíceis.

Carreira musical

Cleo deu o start em sua carreira musical em 2017 com a trilha sonora “Take Me”, feita especialmente para o seu site oficial, e se juntou ao produtor Guto Guerra para gravar composições, entre elas algumas de sua autoria. Ainda em 2017, ela lançou o seu primeiro EP, “Jungle Kid”, que possui cinco faixas – três em inglês e duas em português. Mais tarde, lançou o clipe da faixa homônima do álbum, que tem a direção do film maker Jacques Dequeker e o clipe de ‘Bandida’. O EP foi um grande sucesso nas plataformas digitais, tendo mais de 2 milhões de reproduções, levando Cleo a ser capa da playlist “Pop Brasil”, do Spotify, e atingiu a playlist 50 Virais do Mundo (com a faixa “Bandida”) e 50 Virais do Brasil (com os hits “Jungle Kid” e “Bandida”).

Logo após o lançamento do primeiro EP, Cleo fez uma parceria de sucesso com a cantora Alice Caymmi em um remix da música “Sozinha”. Em 2018, ela lançou o seu segundo EP intitulado “Melhor Que Eu”. No ano seguinte, em 2019, ela fez uma parceria musical com a cantora Pocah com o single “Queima”. No final de 2021, a cantora apresentou ao público o single “Tormento”, parceria musical com Karol Conká e AZZY. Outro trabalho musical da artista foi a produção do álbum “Me Tira da Mira”, trilha sonora do filme homônimo protagonizado por Cleo. Em 2022, a cantora participou da música “bom ator” do Number Teddie e foi convidada do jovem para dividir o palco com ele no Rock in Rio.