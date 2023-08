Divulgação Seu Jorge e Ana Clara

Os amantes do samba e da música brasileira têm um encontro marcado em São Paulo. No próximo dia 20 de agosto, o Morumbi, bairro da zona oeste da capital paulista, será palco da primeira edição da "Batucada da Ana Clara". A cantora Ana Clara, uma das vozes femininas mais marcantes do samba e pagode, promete uma noite inesquecível, cheia de surpresas e participações especiais, dentre elas do Seu Jorge.



A artista conta que o cantor é uma de suas grandes referências e chegou a se surpreender ao receber a resposta positiva sobre a presença dele neste evento tão importante para sua carreira. “Meus empresários levaram o nome dele entre tantos outros. Pra ser sincera, eu não acreditei que ele ia topar, mas foi um nome ventilado por eles. Quando veio a confirmação, meu Jesus, foi uma alegria tremenda”, afirma.



O anúncio da participação de Seu Jorge deixou uma grande expectativa sobre os próximos convidados do evento. Segundo a artista, ela possui o desejo de trazer ainda mais estrelas da música para suas futuras edições, até mesmo de outros gêneros. “Eu fiz muitos amigos tocando pelo Brasil e todos serão muito bem-vindos na minha Batucada”, garante.



“Não posso dizer quem quero convidar que acaba a surpresa, mas minha intenção é trazer sempre os maiores nomes da música nacional. Não só do samba e pagode, mas penso em futuramente trazer de outros estilos também”, revelou a cantora.