Após ser fiscalizada por seus fãs, a cantora Maraisa da dupla Maiara e Maraisa rebateu algumas críticas sobre sua postura. "Fiquei chocada que agora, depois de 20 anos o povo descobriu que eu bebo, eu to chocada que o povo ta preocupado com quantos copos eu seguro durante o show", disparou a sertaneja.



Em um show feito ontem (10), a cantora debochou da preocupação de seus fãs. Segundo a dupla de Maiara, ela nunca escondeu de ninguém que ela ingere álcool. "A pessoa é dona de chopp, de cachaça e o povo acha que eu não vou beber?"Questionou a cantora em uma live.

No final da transmissão ao vivo, Maraisa deixou um recado inédito para os fãs: "Ta com vontade de vir beber comigo? Não me critica, vem logo. Vem beber, gente!"

Assista!



é muito debochada KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK fala mesmo maraisa pic.twitter.com/DXy2qHDLWm — laura 🇵🇹 (@trouxiF) August 11, 2023