Uma das principais vozes femininas do pagode, carrega uma trajetória de sucesso no gênero. Nesses anos de caminhada, conheceu muitos outros grandes artistas e lançou diversas parcerias especiais, dentre elas com Péricles , que além de ser seu ídolo, se tornou seu padrinho musical.

O primeiro encontro deles aconteceu depois de ambos, coincidentemente, gravarem a música “Trajetória”, a primeira música de trabalho da artista. Logo depois, Ana Clara o convidou para gravar um clipe da faixa e desde então, se conectaram e vieram se cruzando em alguns trabalhos. "Nós nos conhecemos na primeira música que foi gravada no meu trabalho, começamos uma amizade e parceria. Cara, ele é meu padrinho, né? Então a gente começou uma relação muito bacana e genuína. Assim, eu participei de vários shows dele em vários lugares do Brasil”, conta Ana.

No ano de 2013, ela recebeu o convite de Péricles para dar voz a uma das canções de seu novo DVD Nos Arcos da Lapa. Juntos, eles gravaram o single “Nossos Planos”, que resultou em um lindo trabalho que já acumula mais de 11 milhões de visualizações, só no YouTube.

Em meio a muitos encontros, a cantora teve o prazer de se apresentar novamente com Péricles, no “Pagode do Pericão”, que aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo. Ainda que tenha ido somente para apreciar o show do artista, foi surpreendida ao ser convidada para subir ao palco.

“Ele é muito, muito incrível assim. Essas oportunidades que ele dá, essa gentileza, é uma generosidade que não tem preço. Foi muito bacana, cara. Tinha muita gente assim. Eu chuto que deveria ter umas 20 mil pessoas lá no memorial. Não sou muito boa de números (risos), mas tinha muita gente, muita gente mesmo. E dá para ver quanto ele é amado e quantas pessoas admiram ele assim. Isso é surreal”, declarou.