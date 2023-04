Divulgação Kevin O Chris

Kevin O Chris , um dos maiores nomes do funk carioca, alcançou dois bilhões de plays no Spotify e se tornou o primeiro cantor preto a atingir a impressionante marca. Acumulando quase 8 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música, o cantor e compositor comemorou a conquista. Em uma conversa com a coluna, o artista revelou diversos detalhes sobre sua carreira

Divulgação Kevin O Chris

Para o artista nascido em Duque de Caxias, que começou cantando em bailes de favela, ver que sua música tem atingido tantas pessoas é uma grande realização. "Fico felizão quando a minha equipe vem me dar essas notícias porque é uma forma de ver que a galera curte meu trabalho, fortalece meu corre e meu som. Não é fácil vencer vindo de favela, a gente enfrenta muito preconceito, muitos nãos, muitas barreiras, então cada pequena ou grande vitória tem um gostinho especial pra gente”, disse.

Dono de grandes hits como "Evoluiu", “Tipo Gin”, “Incendeia”, “Ela É do Tipo”, e o recém sucesso “Aquecimento Senta Senta Suave”, Kevin declara que seu maior objetivo é poder expandir cada vez mais o funk, que é um gênero tão subjugado pela sociedade. “É meu grande propósito representar o funk carioca, a nossa cultura e nossa vivência. Gratidão demais por vocês que entram nas plataformas e dão play no meu som, a Deus que me possibilita fazer e viver do que eu amo e a minha equipe que faz tudo acontecer também! É de Caxias pro topo, da favela pro mundo!", celebra.

Com seus últimos trabalhos, o artista vem realizando grandes feitos no mundo da música. A faixa “Aquecimento Senta Senta Suave”, em parceria com Buarque, tem sido mais um grande marco em sua carreira. O single, que faz parte de seu último álbum “Tamborzão Raiz”, alcança quase 1 milhão de reproduções por dia só no Spotify, além de se manter no TOP 10 do streaming de música e dominar as redes sociais.