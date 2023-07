Desde pequena, a cantora Casali, uma das grandes promessas do pop, já se identificava com a arte em forma de dança e com o tempo, começou a se apaixonar também pela música. Atualmente, ela equilibra essas duas facetas artísticas trazendo grandes performances para seus singles, seja em clipes ou no palco. Para isso, revela ter uma preparação diária, tanto nos ensaios do show quanto em sua rotina na academia.

Para Casali , a chave para o sucesso reside em um treinamento constante e dedicado. Segundo a artista, além de realizar ensaios voltados aos shows, inclui exercícios vocais durante sua sessão de esteira na academia, intercalando a prática de canto com a atividade física. “É bem difícil mesmo conseguir dançar e cantar. É um processo que você tem que ter muito treino diário. Não só durante os ensaios do show, mas na academia também. Toda essa preparação é para o corpo acostumar a subir no palco e ficar fácil”, conta.

A artista revela que, durante suas apresentações, ela também faz ajustes para equilibrar os momentos de canto e dança. Cada música e momento é cuidadosamente planejado para que a intensidade de cada elemento se encaixe perfeitamente, proporcionando uma experiência envolvente ao público.

A experiência da Casali em musicais desempenha um papel fundamental em sua habilidade de dançar, cantar e interpretar simultaneamente. Desde criança, ela esteve envolvida em produções teatrais, desenvolvendo a capacidade de estar no palco realizando todas essas atividades de forma integrada. “Eu fiz musical a minha vida inteira, e a gente também passa por essa preparação para cantar, interpretar e dançar, tudo junto. Então, também desde pequena eu tenho um pouco dessa experiência de estar no palco fazendo as três coisas ao mesmo tempo”, revelou