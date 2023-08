Em um bate-papo super descontraído, Ohana Lefundes revelou para host do podcast 'Pod Dar Prado' diversas experiências com a sua patroa, Anitta. O episódio foi ao ar na última segunda-feira (7/8). Não é de hoje que diversos internautas shipam 'Anitta' com a sua bailarina.



Parece que os internautas estavam cobertos de razão, viu? O shipper nunca foi em vão."Já rolou um 'surubão de Noronha' entre vocês, assim, louco?" perguntou Gabi Prado . Sem graça, sem reação e pensativa com a pergunta da host, Ohana revelou que já havia acontecido, sim.



Gabi Prado não se contentou com a resposta da bailarina e a questionou sobre as outras pessoas que teriam participado da festa intima. "Ah, mas aí envolve outras pessoas, né?", respondeu Ohana.



Com a curiosidade aflorada, Gabi insistiu para Ohana contar quem eram os outros participantes, a host do podcast estava interessada em saber os nomes, mas Ohana segurou a informação e disse que contaria no off para a entrevistadora.