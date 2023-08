Reprodução Instagram Virginia Fonseca

Ontem (3), Virginia Fonseca foi exposta no Instagram e no Twitter devido a uma publicidade de uma casa de apostas na qual a influenciadora alegou faturar uma grana alta em questão de minutos "Já faturei + de 50 mil reais em sei lá quantos minutos… Eu to em choque", comemorou a influenciadora.

Não é de hoje que os internautas questionam o porquê da influenciadora fazer publicidades de procedência duvidosa, já que ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil e tem uma empresa que fatura milhões por lançamento. Direto vemos matérias em sites de cunho econômico falando do sucesso de vendas da empresa na qual Virginia Fonseca é sócia. Será mesmo que a influenciadora precisa aceitar trabalhos como este?

No twitter, um internauta revelou a estratégia usada por Virginia para impressionar os seguidores com seus lucros das apostas. "Até pra enganar os outros dá pra ter um pouco de dignidade", revelou um usuário do twitter.





-> virgínia assinou um contrato de mais ou menos uns 40 milhões de reais com a casa de aposta

-> tudo que ela filma aí como se tivesse ganhando é um programa da própria casa de aposta com dinheiro fictício

-> quando ela mostra sacando os valores é o valor do cachê dela





errado aceitar uma proposta dessa? dificilmente alguém recusaria.



o ponto é ser tão sacana a ponto de enganar um monte de pobre semi analfabetizado achando que é possível você ganhar 30 mil reais do nada.



até pra enganar os outros da pra ter um pouco de dignidade — @kalielpinheiro no insta (@kaliel) August 3, 2023