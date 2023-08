Reprodução Instagram João Guilherme no hospital

Nesta quinta-feira (10/8), o influenciador e ator João Guilherme usou suas redes sociais para revelar que precisou se submeter a uma cirurgia nos joelhos. "Cuidem dos seus joelhos", afirmou o filho de Leonardo.









Reprodução Instagram Joelho de João Guilherme



No post João Guilherme escreveu: "‘Ai meu joelho’. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: parece que tem seis pessoas sentadas no meu joelho. Resumo da história: cuidem dos seus joelhos. Paz”.



Nas imagens publicadas, o ator publicou seu antes e depois da cirurgia. Na mesma publicação diversos fãs deixaram mensagens de carinho e demonstraram estarem assustados com o fato. "“Coitado! Não assusta a gente não, João. Boa recuperação”, comentou fã.





















Reprodução Instagram João Guilherme no hospital







Após alguns minutos do post no ar, o ator apagou a publicação do seu perfil e não se manifestou nos stories falando sobre.