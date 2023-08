Reprodução Instagram Pedro Scooby e Cintia Dicker

Nesta quinta-feira (3/8), a modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para responder seus seguidores. Um seguidor perguntou "Vocês ainda pensam no casório aí em Barra Grande/BA?" A modelo respondeu: "Provavelmente vai ser no ano que vem".



Cíntia e Scooby estão casados oficialmente desde 2020 e nos últimos meses, o casal passou por uma situação super complexa dentro do relacionamento, onde todos se envolveram, até os familiares da modelo.



Recentemente, uma influenciadora digital revelou que Scooby e Neymar tiveram uma suposta relação amorosa, mas parece que isso não afetou o casamento do surfista. Após a revelação de Cintia, tudo indica que o casamento está firme e forte. Assista o vídeo!