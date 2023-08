Os telespectadores do Big Brother Brasil tem uma memória muito boa, viu? Mesmo com reality fora do ar, eles guardam nomes. Hoje (4), um perfil de notícias de celebridades da internet, publicou um vídeo do story do influenciador digital, Carlinhos Maia . No Vídeo, aparece a influenciadora Emily Garcia tomando uma bebida servida por seu ex-namorado, Jon Vlogs , a interação da influenciadora com seu ex, rendeu!

Reprodução @segueacami Print Emily Garcia e Jon Vlogs



Após a publicação, a ex-BBB e médica Lais Caldas , deixou um comentário no vídeo: "Valhaaaa". Mas o mesmo pode ser entendido de várias formas, tanto como uma "brincadeira" quanto como uma "repulsa". Mas, é óbvio que os internautas não ficariam de fora, não é mesmo? Uma internauta disparou: "No BBB você fazia pior minha filha que falar o que?". Eita!

A médica assim que viu o comentário da internauta, não pensou duas vezes e disparou: "ooooi, tu assistiu o bbb mesmo? até coberta separada eu dormia, eu em?! tu tá com probleminha, certeza".

E acham que ficou por isso mesmo? Emily , deixou um recado para ex-BBB, confira:

Reprodução @segueacami Print Lais Caldas e Emily Garcia