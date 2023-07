Se tem uma coisa que esta coluna acompanha é reality show, na última segunda (24/7), aconteceu o lançamento da nova temporada da série 'Se Sobreviver Case'. Em sua quarta temporada, foi gravada na Ilha dos Poldros no Maranhão - MA e está disponível na plataforma de streaming 'Globo Play'.



A ex-companheira de Babu Santana, Tatiane Melo faz parte do elenco ao lado de seu namorado Tom Mascaveli . O lançamento aconteceu no Mirante da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Estiveram presentes grandes nomes como: Wallace Meirelles, Larissa Gabriella e o restante do elenco do programa.



A atriz está vivendo uma nova fase de sua vida estreando na nova temporada do reality. Tatiane Melo é popularmente conhecida na internet como defensora da causa das mulheres negras.



Diferente dos demais, 'Se Sobreviver Case' tem uma dinâmica distinta de outros programas, o maior desafio é conseguir se manter bem em meio a tantos desafios de escassez ao lado de seu companheiro. Além de Tatiane Melo e Tom Mascaveli, também estão integrando no elenco: o trisal 'Íris Ribeiro, Igor Almeida e Isane Farias', o casal 'Alencar e Kally Fonseca', o casal Camila Rossado e Thiago Silva, o casal Daylon Martinelli e Lourenço Zanelo.