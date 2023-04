Divulgação Bruno de Luca

Pela oitava vez, Bruno de Luca esteve no comando do 'BBB – A Eliminação', sendo essa a segunda ao lado de Ana Clara. Ainda que esteja há tantos anos à frente do programa, o apresentador acredita que cada edição traz mudanças e novos desafios. Para ele, o fato mais marcante e de maior aprendizado do BBB 23, foi sobre a intolerância religiosa que aconteceu no confinamento.

A intolerância religiosa é uma discriminação que se dá em um contexto de atividade religiosa ou que se expresse através da violência contra qualquer prática de fé. Bruno ressalta que este assunto nunca tinha sido debatido no programa, por isso foi tão importante ter ganhado essa visibilidade. “Eu sempre me aprofundo nos temas que acabam aparecendo no BBB, eu mergulho no tema, vou pesquisar, então acho que foi muito interessante entender como existe a intolerância religiosa e como as pessoas têm preconceito contra a religião dos outros”, conta.

O apresentador diz que o episódio trouxe grandes aprendizados, não só para o público, como para ele também. “A gente sempre escuta falar, mas poder ver realmente acontecer fez a gente parar para pensar e me fez parar para pesquisar, sabe? Foi bem importante. O Big Brother sempre faz a gente aprender muito. Eu acredito que a tolerância é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente”, declara.

Bruno ressalta que a tolerância e o respeito precisam ser aplicados em todas as áreas da vida. “Isso foi uma coisa que eu percebi muito no programa, que a gente precisa ser mais tolerante com o outro. Na edição tiveram muitas brigas, muito pavio curto e a gente tem que ser mais paciente e tolerante com o outro. Isso foi um grande aprendizado”, afirmou.