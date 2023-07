Divulgação Gabi Dallacosta

Enquanto as gigantes das plataformas de streaming têm ganhado espaço de forma exponencial, outras produções menores e feitas de maneira independente têm caminhado a passos curtos, mas com talento e determinação na mesma intensidade. A atriz Gabi Dallacosta está no elenco do filme “Confidentes”, onde ela viverá sua primeira vilã, um projeto realizado entre amigos. Ela fala sobre as dificuldades em estar inclusa em um trabalho independente, desabafa sobre a dificuldade de encontrar espaço em grandes emissoras e compartilha dicas para quem se encontra na mesma situação: “Usem as redes sociais”.



“As dificuldades e desafios são variados, mas acho que o maior deles é não saber o destino do projeto. Às vezes você faz algo super bacana, com um roteiro legal e não sabe se ele vai para alguma plataforma, para a TV ou cinema ou se vai ficar restrito ao Youtube. A gente só tem como saber isso depois, que é quando, com o projeto pronto em mãos, precisamos apresentar para as pessoas e ver se alguém tem interesse. Ou seja, aqui já temos outro desafio, que é fazer um bom networking”, ela cita e continua: “Precisa aprender a fazer de tudo um pouco, não é só atuar. Produzir sem dinheiro é muito difícil e ‘Confidentes’ foi um trabalho entre amigos mesmo. Todo mundo deu tudo de si, conseguimos parcerias e foi muito especial, apesar de não ter sido fácil”.



Em tom de desabafo, a atriz diz que ainda falta muito espaço para atores que estão em início de carreira. Segundo ela, é como estar sempre à prova: “Parece que temos que mostrar o tempo todo que somos bons e que merecemos uma oportunidade. Infelizmente, vejo que hoje em dia quem quer estar em um grande projeto precisa, antes, estar nas redes sociais. É como se não bastasse fazer vários cursos, ganhar festivais, estudar e nem se dedicar ao máximo se não formos descobertos por alguém nas redes sociais. Eu sinto isso e é bem complicado. Sinto que tem muita gente que fez carreira como youtuber ou influenciador que ganha mais espaço do que atores formados que estão começando”, revela.



Gabi cita que até mesmo a preparação do elenco é feita de forma amadora, já que não existe um profissional capacitado responsável por isso: “Geralmente, cada ator tem o seu modo de se preparar. Como não temos condição de ter um preparador de elenco e é muito difícil conseguir parceria, cada um vai dividindo com o outro as dicas e técnicas que conhece e assim vamos nos ajudando”, ela conta, antes de finalizar compartilhando uma dica para atores iniciantes, principalmente aqueles que ainda não tiveram uma grande oportunidade:



“Se produzam e não desistam porque é difícil, mas não é impossível! Além disso, façam networking e usem as redes sociais a favor de si próprio, tenham elas como grandes aliadas. Hoje em dia é importante estarmos em todos os lugares porque mesmo que seja difícil viralizar, as plataformas estão aí também como uma grande chance de sermos lançados. Estude, faça workshops, se especialize e esteja nas redes sociais. Acredito que a gente consegue tudo que quer, basta fazer o que puder ser feito e não ficar esperando”, completa.