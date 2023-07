Hollywood Hollywood

A associação dos atores de Hollywood, SAG-AFTRA, acaba de informar na manhã desta quinta-feira (13/7) que as negociações com os grandes estúdios de cinema foram finalizadas, sem chegar a um acordo para prevenir uma greve. Essa é a primeira vez que algo dessas proporções acontecem desde 1980.



Dentre as principais pautas discutidas, estão o mercado de streaming e o salário baixo. Por outro lado, os sindicalistas pedem “justiça econômica, regulação do uso de inteligência artificial e endereçamento da mudança de indústria para a auto-filmagem”.



A greve dos roteiristas já está no terceiro mês e paralisou muitas produções em andamento nos Estados Unidos, com a finalização das negociações sem um acordo, o impacto poderá ser responsável pelo atraso em vários título esperados como, a terceira temporada de The White Lotus, e o spin-off de Aliens, do FX, e as filmagens de Gladiador 2 e Mortal Kombat 2, que estão inacabados