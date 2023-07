Nos últimos dias, a atriz Taís Araújo fez algumas lamentações sobre ter aproveitado pouco sua vida de solteira. A jornalista Julia Sirvente do Ana Maria , relembrou momentos inéditos onde a atriz se mostra insatisfeita com o casamento "precoce" e diante de suas falas, recebeu diversas críticas.



Em 2007, a atriz Taís Araújo casou-se com o ator Lázaro Ramos e estão juntos até os dias de hoje. Mas, em um bate-papo descontraído no "Quem Pode, Pod" , com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz abriu o jogo e falou abertamente sobre ter se casado aos 25 anos, assista!

Adivinhem qual é o assunto ?… pic.twitter.com/ftwttvnp5I — Fight Club (@fightclubin) July 9, 2023









"P*rra, pra quê casar com 25 [anos]? [Perguntam] mas se arrepende? Não, em absoluto, até porque eu tenho um casamento muito bom. Mas era jovem, podia ter dado mais por aí. Tentei dar, dei um pouquinho e comecei a namorar. Idiota", disse a atriz.



No twitter, o corte do vídeo viralizou e dividiu opiniões, mas até o presente momento a atriz não se manifestou sobre o assunto.



Se é o Lázaro falando que queria ter comido mais xereca antes de casar.

“Coitada da Thaís por ter um marido escroto desse” - Ja consigo prever … — o Matheus comentarista (@matheuxdavl) July 11, 2023





q isso kkk, se eu tô casada e o meu marido fala que poderia ter esperado um pouco mais p comer outras por aí eh divórcio na certa. que loucura eh essa, ia escutar só papo de maluco — malone (@ysmnmln) July 11, 2023