Divulgação Lia Clark e Pabllo Vittar

Na próxima quinta-feira (06), Lia Clark e Pabllo Vittar agitam o cenário musical com o lançamento do single "Sereia", em todas as plataformas digitais. A canção, que une o rave funk pulsante com elementos pop, ganhou também um super videoclipe. A produção será lançada no dia seguinte, sexta-feira (07), no YouTube.

Segundo Lia, a escolha da sonoridade desempenhou um papel fundamental na criação de uma faixa que pudesse refletir a essência de ambas as artistas. A cantora conta que elas conseguiram fazer com que suas características artísticas se complementassem, trazendo uma fusão única e um diferencial para a faixa. A cantora revela que buscou incluir Pabllo em seu universo musical, que é focado nas vertentes do funk.

“Eu queria muito e sempre esteve nas minhas ideias que a faixa começasse com os vocais da Pabllo ecoando. Estou muito feliz que deu certo, porque a música já começa num ponto alto, pois os vocais dela são muito marcantes, é um dos dons desta artista que eu amo demais. Então ficou maravilhoso, muito melhor do que eu esperava”, conta Lia.

Além da harmonia musical, a parceria entre elas também ganha força pela identificação artística e pessoal entre elas. Ambas são ícones no universo drag queen, e sua essência é marcada pela determinação e pela segurança em sua própria expressão. “A gente se completa artisticamente nessa questão da garra, de ser drag queen, de não ter medo de julgamentos, de ser sensual, seguras de si, de se jogar mesmo e mergulhar sempre em todos os projetos. A gente se completou bastante”, afirma.

O audiovisual chega para complementar todo o trabalho do single. Trazendo uma verdadeira explosão de cores, dança, talento e looks impactantes, a produção mergulha no universo do fundo do mar, com visuais deslumbrantes e coreografias de tirar o fôlego, características que já são marcas registradas dessas duas estrelas da música.