Divulgação Marcia Castro

Marcia Castro lançou seu novo EP, intitulado "Pipoca Junina", na última terça-feira (06), em todas as plataformas digitais. Uma das músicas que se destaca nesse projeto, entre as três que o compõe, é a releitura de "Doce Feito Mel", originalmente gravada pelo Chiclete com Banana na década de 80. Em exclusividade, a artista revelou os motivos por trás da escolha dessa canção e compartilhou sua paixão pela banda baiana.



Para a cantora, que possui uma forte ligação afetiva com a faixa, as produções do Chiclete com Banana foram muito importantes para a música da Bahia, principalmente no contexto das festividades juninas. “É a faixa carro chefe do EP. Eu sempre fui fã da banda. Na década de 80, especialmente, eles lançaram alguns trabalhos de forró e São João que se tornaram emblemáticos para a música baiana e até hoje têm o reconhecimento do público", disse.



Segundo a artista, o single desperta emoções e sentimentos que ressoam profundamente com o que ela deseja transmitir para o público com esse trabalho. “Tem um jeito romântico que eu adoro, com a atmosfera junina e vários de seus símbolos na letra: tranças, fogueira, balão, foguete, licor, mel. Eu canto essa música como uma mensagem de amor para minha mulher”, afirma.



Com o lançamento do EP "Pipoca Junina", a cantora espera que suas releituras desses grandes clássicos do repertório baiano de forró possam trazer uma nova perspectiva e uma conexão emocional com os ouvintes. Através de seu talento e sensibilidade artística, ela busca transmitir o sentimento de amor e celebração presente em "Doce Feito Mel" e nas demais faixas do EP.