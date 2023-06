Reprodução MC Thammy e Lary

Em meio às acusações de plágio envolvendo a música "Love Love", lançada por Melody e Naldo, a compositora Lary, um dos nomes por trás da canção, decidiu se manifestar e negar qualquer tipo de cópia. A artista esclareceu que a letra do single, inspirada em "Kiss Kiss" de Chris Brown, foi escrita um mês antes do lançamento de "Tu Vai Me Ver no Paredão", de MC Thammy, que supostamente teria influenciado a nova faixa.



"Acontece que no meio artístico, as pessoas têm ideias parecidas. Essa música dela foi lançada no dia 3 de abril e eu escrevi junto com os meus parceiros no dia 7 de março", revelou ela, buscando dissipar as acusações de plágio.

Lary ainda explicou que compreende a frustração de MC Thammy, mas ressaltou que a criação de "Love Love" já estava em andamento antes da artista disponibilizar o single. "Eu entendo a artista achar que a gente se inspirou nela, mas não foi", declarou.

Lary Print da Compositora Lary



"Compomos a letra um mês antes da outra ser lançada. Faz parte, porque de fato, a música com a Melody, o Naldo e o Mateus Alves está fazendo um barulhão e é normal a pessoa se chatear, mas a nossa ideia já estava aí", esclareceu, mostrando prints do dia da criação e destacando a originalidade da criação da equipe.