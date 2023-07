Divulgação LK e Clau

Depois de colaborar com LK no single "Mina Bandida" da cantora Lary, Clau se une ao rapper novamente para uma nova parceria musical. A faixa intitulada "Meio Exagerado", foi lançada na última sexta-feira (23), em todas as plataformas digitais.

Com uma letra que retrata os sentimentos intensos e faz referências ao renomado cantor Cazuza, a canção carrega uma sonoridade única. Unindo os estilos dos artistas, traz uma mistura do rap acústico clássico com um toque de pop, remetendo ao clima praiano.

Clau conta que sempre foi fã do LK, desde que o artista iniciou sua trajetória musical no 3030. Segundo a cantora, as canções do rapper fizeram parte de momentos muito importantes de sua vida, e hoje, é uma realização poder estar fazendo mais um trabalho ao lado dele.

"É sempre bom colaborar com artistas que eu admiro, que eu sou fã. Com o LK está sendo muito legal. É a primeira música de outro artista que eu estou lançando esse ano, então é um momento bem interessante e espero muito que a galera goste", diz.

A artista revela estar com muitas expectativas com esse lançamento, principalmente por ser bem diferente dos últimos projetos que veio trazendo em sua carreira. "Acredito que os meus fãs vão gostar muito, porque esse ano eu estou vindo com uma vibe mais pra cima, mais dançante e com mais atitude. Em contrapartida, essa música traz outro lado mais romântico e calmo", afirma.

Para Clau, essa parceria se conecta tanto com as pessoas que acompanham seu trabalho quanto com o público do LK. "Eu sei que o meu público gosta dessa vibe. E claro, tem também o público dele e do 3030, que com certeza vão se sentir muito bem representados", declara.