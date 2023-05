Divulgação TZ da Coronel

O rapper TZ da Coronel está prestes a lançar seu mais novo single intitulado "Alma". A música, que chega nesta sexta-feira (02), marca não apenas um novo capítulo em sua carreira, mas também o primeiro lançamento de seu recém-criado selo musical, Cúpula.

Sendo um dos principais nomes no cenário do rap nacional, com mais de 1 bilhão de streams, TZ se uniu à The Orchard e à Sony Music para idealizar o Cúpula, um selo que promete abrir caminhos e oportunidades para os gêneros urbanos que vêm ganhando destaque na indústria musical brasileira.

"Minha intenção com a Cúpula não é buscar novos artistas do mercado, mas fornecer suporte para meus irmãos que estão ao meu lado, minha gangue, oferecendo toda a estrutura que adquiri ao longo de minha carreira. Acredito nos talentos e sei que eles farão história na cena", diz TZ sobre a visão de seu selo.



A criação do Cúpula representa um momento de transição na carreira de TZ da Coronel, que anteriormente fazia parte do selo musical Nadamal, pertencente ao renomado artista Filipe Ret. Sua saída foi amigável e demonstra a união entre os artistas de rap e trap, que buscam impulsionar o crescimento e o reconhecimento do segmento. "Eu conversei com o Ret, pois sempre tive a intenção de fazer meus próprios trabalhos, ser um artista independente e também ajudar os menores, que são muito talentosos. A partir disso, só tenho que agradecer a rapaziada da Nadamal, eles moram no meu coração", diz.



Com sua música autêntica e mensagem impactante, TZ da Coronel vem solidificando seu nome como um dos principais expoentes do rap brasileiro. Seu talento e versatilidade têm conquistado cada vez mais admiradores em todo o país.



"Alma" estará disponível em todas as plataformas digitais juntamente com um videoclipe que promete complementar a experiência sonora da música. TZ da Coronel está ansioso para compartilhar seu novo trabalho com o público e espera que "Alma" ressoe de forma profunda nos corações dos ouvintes.