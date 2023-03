Divulgação TZ da Coronel

TZ da Coronel vem vivendo uma fase muito importante de sua carreira. O cantor, rapper e compositor é um dos destaques da cena do trap nacional. Mesmo já tendo alcançado cerca de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, ele não deixa de seguir trabalhando e estudando para evoluir cada vez mais.



Nas redes sociais, onde alcança a marca de 3,5 milhões de seguidores, o artista compartilha com o público cada passo de seu progresso, como uma forma de incentivo para os fãs. Em seu perfil do Instagram, mostra a rotina da academia, sua evolução vocal, as aulas de piano, além de anunciar que dará início também às aulas de inglês. Desde que começou a dividir isso ativamente com o público, TZ tem recebido muitos elogios e mensagens de apoio.



Essa semana, ele se surpreendeu com um post viral feito pela advogada de entretenimento, Vitória Arêdes, onde o parabenizou por toda a dedicação com a carreira. “Eu sempre vou falar que o artista precisa estudar igual a todos os outros profissionais. O TZ da Coronel pra mim é um exemplo a ser seguido porque ele posta todos os dias a rotina de exercícios, dos estudos de teoria musical e de outras atividades que agregam valor para a carreira dele”, disse ela na publicação.



“Dias atrás ele postou sobre a aula de preparação vocal, anteontem mostrou a evolução no teclado... Ele tem um belíssimo futuro pela frente porque é comprometido com a evolução da sua arte (de um jeito que poucos fazem no Brasil). Então, artistas do meu coração, não achem que vocês já atingiram o estado de nirvana e que não precisam desenvolver melhor a sua carreira e a sua criatividade. Sempre tem algo a melhorar. SEMPRE”, completou.



O rapper compartilhou o post em suas redes sociais e agradeceu pelo reconhecimento. “Ler isso é muito gratificante pra mim”, escreveu ele. Atualmente, TZ, que faz parte do selo "Nada Mal", de Filipe Ret, está entre os 10 artistas mais escutados na cidade do Rio de Janeiro no Spotify. O sucesso do seu EP "Gênio" e o fenômeno "Poesia Acústica 13", colocaram o rapper entre os 5 artistas de música urbana mais ouvidos.