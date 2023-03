Divulgação Anitta

Parece que o clima não está muito harmônico entre Anitta e sua gravadora Warner Music. Um fã fez um tweet comentando que desejava que a cantora dissesse adeus para a gravadora. "Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar ir para o top10 do global," disparou um fã no twitter.



Além de ser extremamente engajada nas redes sociais, a cantora é rápida, assim que tomou conhecimento da manifestação do fã, disparou e apoiou as falas do garoto, "Somos 2", respondeu Anitta.

Divulgação Print Anitta



E não para por aí, um outro fã entrou no diálogo e comentou," Eita nem vale a pena gravar esses clipes com artistas foda se a gravadora deixar tudo a perder ..... quebra o contrato paga o que tem a pagar e arranja uma que valorize amor."



A cantora de Honório Gurgel respondeu mais uma vez outro fã, "Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina...se não pode passar a vida inteira pagando pelo erro," revelou Anitta.



Uma outra fã se interessou pelo assunto e demonstrou preocupação pela dona do hit envolver, "você dizendo isso aqui (público) não pode piorar as coisas para você lá?



Anitta finalizou o bate-papo respondendo sua internauta, "Tem como ficar pior??? hahaha"