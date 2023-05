Rodolfo Magalhães Xand Avião

Após divulgar vários spoilers nas redes sociais, Xand Avião, um dos maiores cantores de Forró do país, lança seu novo single de trabalho, “ Perfume Caro ”, primeiro de seu novo álbum “1MPAR” e também a aposta do cantor para o São João deste ano. A música, que sai pela Som Livre, traz o forró romântico e ganhou hoje um videoclipe, disponível no canal oficial do Xand Avião, no YouTube .

O cantor revelou que seu vídeo clipe trouxe um cenário moderno, repleto de luzes, criando o clima perfeito para os casais apaixonados, “Perfume Caro” conta a história de uma bela mulher, bem vestida e atraente que anda em cima de um salto e que tem um sorriso lindo, mas engana todo mundo. “Cê engana todo mundo, mas eu não”, faz parte no refrão do single. No videoclipe, Xand canta como se o personagem fosse ele, narrando o amor e paixão que tem na música.

“Perfume Caro” é uma das minhas músicas preferidas do projeto. Ela é uma aposta para esse São João e espero que todo mundo possa curtir. Nesse single, eu mostro o meu lado mais íntimo e romântico, com uma pegada de forró que não pode faltar. O projeto com um todo foi colocado no papel e está sendo planejado há muito tempo e finalmente saiu do jeitinho que eu esperava. Espero que gostem desse novo trabalho, foi feito com muito carinho e dedicação. Já é hit. Vamos para cima!”, diz Xand.

O videoclipe da música foi gravado em São Paulo e conta com direção de Fred Siqueira. Fred conta que foram diárias muito intensas mas realizadoras, onde gravaram os clipes do álbum em apenas 4 diárias”.

“Em Perfume Caro, como é um clipe de performance, a ideia era deixar ele “dançando” junto com a música, por isso trouxemos uma bailarina para dar movimentos e a linguagem de câmera no Steady e na mão trazem essa movimentação bem legal no clipe e na edição. Tudo isso em um cenário clean como se fosse um loft intimista onde queríamos trazer algo remetendo ao casal que a letra da música fala. A edição é bem “picotada” para que o clipe dançasse junto com a música. Foram dias corridos mas extremamente desafiadores e satisfatórios. Muito bacana trabalhar com Xand e equipe”, disse o diretor.

O single faz parte do álbum “1MPAR”, novo compilado de Xand, que traz esse nome por ser “único” e “diferente de tudo” e tem previsão de lançamento no segundo semestre deste ano.