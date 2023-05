Divulgação Mariana Nolasco e Vitão

O cantor e compositor Vitão lançou na última quinta-feira (11), o clipe do single "Baião Nascimento", em parceria com a cantora Mariana Nolasco. A música, que chegou abrindo o lançamento do novo álbum do cantor “Ato 1: TODA MANHÔ, agora ganha um videoclipe oficial que mostra um pouco mais da musicalidade da canção.



A faixa composta pelos próprios artistas ao lado de Gabriel da Big Up, é uma releitura do universo do baião do forró. Na letra do single, eles retratam a alegria de começar um novo dia e escrever uma história melhor do que o dia que já passou.



Para o cantor, o uso dos instrumentos do baião e do forró, o triângulo, a sanfona, soam como a chegada de algo novo, por isso, a canção vem representando o poder que o nascimento desse álbum tem dentro da vida de Vitão. “Desde sempre eu tive a convicção de que a ‘Baião Nascimento’ seria o nascimento desse projeto. Toda a sonoridade dela traz essa sensação, como se uma nova vida tivesse vindo ao mundo. Isso é ‘Baião Nascimento’”, diz.



O clipe conta com uma atmosfera descontraída, cheia de cores e flores, que representam uma manjedoura e simbolizam esse renascimento de Vitão. Nas cenas, os cantores celebram a cultura e as tradições da festa junina, apresentando uma série de elementos que remetem a essa festividade tão querida pelos brasileiros, como o uso de chapéu de palha, a maçã do amor, bandeirinhas e a tradicional barraca do beijo.