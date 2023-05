Divulgação Getúlio Cruz

Para muitas pessoas, mudar o visual tem o significado de renovação, principalmente quando se trata dos cabelos. O hair stylist, Getúlio Cruz , é o cabeleireiro queridinho dos famosos e está acostumado a fazer desde mudanças extremamente radicais até as mais simples.



A coloração é um processo muito delicado que exige muitos cuidados, para manter a saúde capilar intacta. O hair stylist, está acostumado a cuidar da coloração do cabelo de Paolla Oliveira e afirma: "Sem cuidados, não faz sentido trocar a cor do cabelo, principalmente quando se trata de cabelos loiros, o loiro fica lindo, mas exige muita atenção".



Paolla Oliveira toda hora muda a cor do cabelo, devido ao seu trabalho e o responsável por toda transformação é Getúlio. "Já deixei a Paolla mega loira, mas também já deixei ela com os cabelos escuros, mas sempre cuidamos tanto no salão, quanto em casa, caso contrário, o cabelo pode acabar vindo a quebrar ou ressecar", explicou.







Além de Paolla Oliveira, Getúlio também já fez o cabelo de Fernanda Freitas, Fernanda Tavares, João Guilherme, Michel Teló, Hariany Almeida, Gabi Martins, Giovanna Chaves, entre outros artistas.



O cabeleireiro das famosas listou 5 dicas para cruciais para quem ama mudar a cor do cabelo, veja:

- Use protetor térmico - Mesmo que você não use fontes de calor nos cabelos, use;

- Tenha uma rotina de hidratação semanal - Seja em casa ou no salão, hidrate seu cabelo;

- Aplique apenas produtos próprios para seu tipo e condição de cabelo;

- Evite lavagens com produtos inapropriados - Pode afetar na durabilidade da cor e também causar um ressecamento;

- Use óleos capilares - eles ajudam a nutrir os fios e diminuir o frizz.