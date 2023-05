Para quem achou que ela não ia se manifestar está muito enganado(a), hoje (5/5), a assessora pessoal da Dra. Deolane Bezerra, Jucy Costa apareceu no Instagram da advogada. "Oi povo, olha eu aqui, no Instagram dela. Eu preciso ajudar o povo, meu amor. Você precisa voltar com a sua vida de blogueira," brincou a assessora.



Parece que os conflitos vieram para fora do reality, né pessoal? Ontem, houve uma suposta guerra virtual envolvendo o nome da advogada, mas ela se manteve calada a todo momento, apenas sua irmã, Dra Daniele Bezerra que se manifestou. Porém, após a "invasão" de sua assessora, Deolane rasgou o verbo. Veja: