O casamento avaliado em 2 milhões de reais, acontecerá nesta quarta-feira (10) em João Pessoa e os noivos, Mirela Janis e Yugnir, confirmaram a presença de grandes nomes da música para fazer o dia ainda mais especial. Felipe Araújo, Wesley Safadão e Felipe Amorim são três das maiores atrações confirmadas até agora. Com cerca de 350 convidados, o casal espera amigos e celebridades para celebrar em grande estilo um dos dias mais especiais de suas vidas.



“Ficamos muito felizes quando o Felipe Araújo topou cantar no nosso dia”, diz Yugnir. “Já estávamos muito animados com a presença do Wesley Safadão e Felipe Amorim, e agora com ele, vai ser mais especial ainda. Mas aguardem que tem mais novidades vindo aí”, completa Mirela.

Na última semana, o noivo surpreendeu sua amada e a presenteou com uma Porsche avaliada em aproximadamente 1 milhão de reais. Através do Instagram, o vídeo do momento foi compartilhado para os mais de 9.8 milhões de seguidores que acompanham o casal diariamente e já foi visualizado mais de 4 milhões de vezes.

Recentemente, Mirela e Yugnir viajaram para outro estado para, finalmente, pegar o tão aguardado vestido com aplicação de cristais de swarovski avaliado em R$ 200 mil reais. A noiva aproveitou o momento e contou que também está escolhendo uma segunda peça, mas desta vez com o objetivo de poder curtir a festa da forma mais confortável possível.



“Estamos cada dia mais ansiosos, quase não conseguimos mais dormir. Já estamos na reta final, organizando os últimos preparativos e detalhes. Tudo está ficando do jeito em que sonhamos, nem dá para acreditar. O sentimento é de nervosismo, ansiedade mas acima de tudo gratidão”, revelam os noivos.