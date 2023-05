Divulgação Deolane, Jader e Alex

Parece que o segurança da advogada, Dra Deolane Bezerra não gostou nada da atitude dos ex-fazendeiros ocorrido ontem(4/5). Após inúmeras ofensas disparadas um pelos outros, a situação ficou tensa. Hoje (5/5), o influenciador digital, Alex Gallete, revelou com exclusividade para a jornalista Fábia Oliveira , do Metrópoles, prints com diversas ameaças.



Em meio a tanto deboche, googladas e ameaças via mensagens, o segurança de Deolane, Jader foi até ao perfil de Gallete e disparou:

"Nas festas chega e se esconde, agora quer pagar nas redes sociais. Coitado de você", sem papas na língua, Alex respondeu: "Oi meu anjo, você tá bem ? Me escondo em que festas? Nunca te vi na vida e se eu ver passarei fingindo que não vi, ta bom assim pra você? Tá tranquilinho assim? Beijo viu", respondeu o ex-fazenda.



Segundo Alex, ele não se sente amedrontado pelos directs recebido do segurança de Deolane, pois, não seria a primeira vez que esse tipo de ameaça veio a acontecer! Confira os prints!