O novo reality show da 'Record' mal começou e já temos diversos babados dos participantes. O participante que mesmo tendo risco de ter fotos íntimas vazadas, é o ator, Ricardo Villardo, popularmente conhecido por ser sósia de Paulo Gustavo.

















O carioca conversou com exclusividade com o jornalista Adriel Marques, colunista do EM OFF e revelou já ter trabalhado com conteúdo adulto em uma época que estava sem recursos financeiros. "Já tive OnlyFans. Ele surgiu na minha vida por conta da pandemia. Eu morava sozinho e não tinha dinheiro para pagar minhas contas! Foi realmente a alternativa que me salvou na época. Já botei tanto isso na minha cabeça, que é super possível vazar esse conteúdo e que não vai me surpreender”, revelou ao colunista Adriel .



O jovem deixou sua família sob avisos, pois, se o nude vazar mesmo, todos já estão cientes do conteúdo. "Depois que eu ficar famoso, vai vir rola por aí. Tenho certeza que isso vai acontecer’. Já trabalhei tanto isso na minha cabeça que hoje isso não me surpreenderia”, contou Ricardo Villardo.



Além de ator, Ricardo também é modelo e influenciador digital, no TikTok o jovem acumula quase 1 milhão de seguidores até o presente momento, já no Instagram quase 200 mil.