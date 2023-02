Foto divulgação Tília Fialho

Ser uma personalidade pública tem seus altos e baixos, assim como o fato de ter que lidar com constantes boatos e fofocas divulgados na mídia, sejam eles verdadeiros ou não. O mais recente single da cantora Tília , que é uma colaboração com GB, foi inspirado em uma situação real, após seu parceiro de feat ser vítima de notícias falsas compartilhadas por perfis do Instagram.

Apesar de fazer uma brincadeira em sua nova canção, Tília conta que já passou por alguns momentos em que não conseguiu levar de uma maneira mais tranquila. “Eu acho que existem fofocas pro bem e fofocas que as pessoas fazem para o mal. Infelizmente, a maioria das fofocas que saíram sobre mim são fofocas negativas, mentirosas e eu respondo fazendo música com elas”, diz.

No entanto, Tília explica que, quando se trata de algo mais leve, não costuma levar para o pessoal e nem esquentar sua cabeça com isso. “Quando dá algum exposed leve, a gente leva na brincadeira. Já que eu já fiz e vazou (risos). Então, como eu já aconteceu comigo também, vamos brincar com isso”, declarou a artista.

A faixa lançada na última semana de janeiro chegou com um videoclipe bem alto astral, onde simulam uma grande festa no mood noturno gravado em um motel.