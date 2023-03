Créditos Tick Oliveira DJ 2F

DJ 2F é um dos produtores de funk mais respeitados na cena. Responsável por alguns hits que levaram o gênero ao topo das paradas, como "Gaiola É O Troco" e "Baile Da Colômbia", agora ele se prepara para se apresentar ao público de uma nova forma: cantando. Fazendo parte do seu primeiro EP, "Piquezin", repleto de participações especiais como Bianca, Jall e MC Du Black, 2F convocou o hitmaker do momento, Biel do Furduncinho, para seu próximo single, a faixa "Só Colocadão". Realizado pela agência e gravadora Mousik, a faixa estará disponível na próxima sexta-feira (10/03) em todas as plataformas digitais, com clipe-visualizer ao meio-dia no canal oficial do artista no YouTube.

Com a primeira parte já lançada, que contou com as músicas "Piquezin", "Estaciona" (em parceria com o Jall) e "Cavaluda" (com DJ Zullu), "Só Colocadão", fruto de sua amizade de longa data com Biel do Furduncinho, dá mais um passo para o projeto completo do primeiro EP de 2F. Biel se consolidou na cena musical pelo hit “Ai Preto”, ao lado do rapper L7NNON, música que viralizou nas redes, com mais de 300 milhões de plays. "É uma satisfação poder ter o Biel no meu primeiro EP! A gente se conhece há bastante tempo e sou muito grato pela parceria que estamos fazendo hoje. A música lembra bastante baile de comunidade, a melodia é super criativa, tem um pouco de México misturado com funk. Ficou muito boa, espero que a galera curta e ouça bastante", revela o DJ.

Com 8 anos de carreira e mais de 500 milhões de streams entre áudio e vídeo, 2F detém um catálogo com mais de 135 lançamentos. Sua collab mais conhecida, “Gaiola É o Troco” (MC Du Black), soma mais de 200 milhões de streams e alcançou, em 2019, o 1º lugar no Spotify Brasil, além de ter entrado para o “Top 50 Portugal” e para a “Viral 50 Global”. Outras collabs de sucesso foram “Baile da Colômbia (Brega Funk) - Remix”, “Já Te Amei (170 Bpm) - Remix’’, “Modo Bird Box” e “Morena”, que somam mais de 100 milhões de streams. Em 2022, 2F assinou com a Mousik e chegou a produzir 59 fonogramas pela agência. Dentre as produções, as de maior destaque foram o EP “Back to Be”, da Ludmilla, e o single “Chá de Sumiço’’, dos cantores Mih e Jall, que já soma mais de 100 milhões de streams em todas as plataformas.