Demorou mas chegou o fim do carnaval e com ele uma polêmica. Internautas acusam a cantora Ludmilla de mandar indireta para Anitta. Tudo começou quando a cantora fez um tweet comemorando, " O Fervo da Lud é oficialmente, segundo a RioTur e PM, o maior bloco de rua do Rio de Janeiro. Ainda sem acreditar que 1.5M pessoas acordaram 7 da manhã em pleno a terça-feira pra curtir e viver o meu sonho juntinho comigo. Amo vcs! ", publicou Ludmilla.

Foi só Ludmilla tweetar essa comemoração que os internautas acusaram a cantora de alimentar a rivalidade feminina e mandar indireta para Anitta. Alguns usuários do twitter não gostaram nada do posicionamento de Lud e rebateram. " Já foi no bloco da @Anitta ?! E bem maior ," disparou um internauta, " Você não consegue fazer um post sem dar shade ", respondeu uma internauta a cantora.



Para quem não se lembra, Anitta e Ludmilla pararam de se falar devido a uma treta após o estouro da música "Onda Diferente", desde então, as cariocas não se falam e não se seguem mais e com uma grande frequência sempre vem atona esse mesmo debate de uma mandar indireta para outra.